Nattan mostrou Zuza se refrescando em banho na pia do banheiro Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2026 20:16

"Olha que banho gostoso, meu Deus. Na pia… que olhão grande", comentou o artista.

Nattan e Rafa tornaram o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, revelaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina, que ganhou o nome de Zuza em homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu.