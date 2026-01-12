Nattan mostrou Zuza se refrescando em banho na pia do banheiro Reprodução/Instagram

Rio - Nattan encantou ao publicar um vídeo da filha, Zuza, fruto da relação com Rafa Kalimann tomando um banho na pia do banheiro, nesta segunda-feira (12). A bebê veio ao mundo no dia 6 de janeiro no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo.
"Olha que banho gostoso, meu Deus. Na pia… que olhão grande", comentou o artista. 
Nattan e Rafa tornaram o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, revelaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina, que ganhou o nome de Zuza em homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu.