Casamento de Mara e Gabriel chegou ao fimReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2026 17:10

Rio - Mara Maravilha comunicou na madrugada desta segunda-feira (12) o término do casamento com Gabriel Torres. A apresentadora divulgou um vídeo enviando boas mensagens de ano novo para os seguidores e revelou que agora mantém apenas amizade com o cantor.

"Meus amores, eu quero dizer pra vocês que eu estou com muita fé que 2026 será um ano surpreendente. Mas quero dizer que a partir de hoje, eu tenho uma vida onde minha prioridade é me apegar com Deus, cuidar de mim, estar bem e cuidar do meu filho", disse ela.

Em seguida, a apresentadora revelou o fim da relação. "Desejo e estou na torcida por todas as vitórias na vida do pai do meu filho, mas a partir de hoje é só amizade, respeito, amor e que ele seja muito abençoado", afirmou.

Mara e Gabriel enfrentavam uma crise no relacionamento desde maio do ano passado. O ex-casal chegou a reatar em dezembro, mas agora ela anunciou a separação novamente. Os dois são pais de Miguel Benjamim, de 6 anos.