Virginia Fonseca gasta R$ 4 mil em salão de Dubai e suspeita de tratamento erradoReprodução / Instagram

Rio - Virginia Fonseca relatou nas redes sociais um episódio ocorrido em um salão de beleza em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A apresentadora contou que buscava apenas lavar os cabelos e fazer uma hidratação simples, mas acredita que acabou submetida a um tratamento químico diferente do solicitado.

Segundo Virginia, a barreira do idioma contribuiu para o problema. Sem falar inglês, ela utilizou um tradutor no celular para pedir o serviço. O valor cobrado foi de cerca de 3 mil dirhams, o equivalente a aproximadamente R$ 4.385.

"Eu acho que essa hidratação que ele fez no meu cabelo mexeu na cor do meu cabelo! Estou achando que meteram uma progressiva no meu cabelo. Ele passou um produto, bateu um secador e meu olho ardeu. Sensação de desespero", disse.

A apresentadora afirmou que, antes de iniciar o procedimento, o profissional mencionou o preço e o tempo de duração. “Coloquei no tradutor: ‘Quero uma hidratação’. Ele falou: ‘Tenho uma muito boa. Você não quer saber o preço?’. Ele falou o preço e o tempo. Pensei: ‘Em 30 minutos ele não vai fazer uma loucura’. Acho que a progressiva aqui dura 30 minutos!”, relatou.

Apesar da aparência do cabelo após o atendimento, Virginia demonstrou preocupação com as consequências do possível tratamento químico, especialmente por ter fios descoloridos. “Não estou achando feio, agora está lindo, mas estou com medo do pós. Não sei se a progressiva vai atrapalhar na hora de passar mais tinta. Minha cabeça começou até a doer”, completou.