Delacruz e Péricles Divulgação

Publicado 12/01/2026 21:38

Rio - Delacruz anunciou o lançamento de "Pensando Direito", música em parceria com Péricles que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (16). A faixa marca o encontro entre o cantor e compositor carioca e o sambista, em uma colaboração inédita.



A canção segue uma linha romântica e trata do fim de um relacionamento, com foco em escolhas pessoais e amadurecimento emocional.



"Pensando Direito" já havia sido apresentada ao público durante um show de Delacruz no Espaço Unimed, em São Paulo, o que aumentou a expectativa em torno do lançamento oficial. O single chega após um ano movimentado para o artista, que percorreu o país com a turnê "Vinho".

Quem é Delacruz?

Delacruz, nome artístico de Carlos Eduardo da Cruz, é rapper, cantor e compositor da nova geração da música brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, o artista construiu sua trajetória a partir da mistura de rap, R&B e MPB, com letras que retratam experiências pessoais e o cotidiano da periferia carioca. Ele ganhou projeção nacional após integrar o projeto "Poesia Acústica".