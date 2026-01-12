Cantor Natanzinho Lima anuncia o nascimento do primeiro filho, Ravi Reprodução / Instagram
No domingo (11), horas antes do parto, Natanzinho publicou registros da internação da mulher. Após a chegada do filho, celebrou o momento com a mensagem: "Nascimento do nosso Ravi Leão, 12/01/2026".
A publicação recebeu uma série de comentários de amigos famosos. Xand Avião chamou atenção para a data do nascimento: "Ele veio no 12, hein! Parabéns, meu irmão! Muita saúde". O grupo Psirico desejou bênçãos ao recém-nascido, enquanto Solange Almeida comentou: "Que bênção!". A influenciadora Ary Mirelle também deixou sua mensagem: "Que coisa linda".
Natanzinho Lima e Karolly Rayssa se casaram em maio de 2025, em uma cerimônia de clima intimista. Entre os convidados, estiveram Wesley Safadão e a mulher, Thyane Dantas.
