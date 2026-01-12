Cantor Natanzinho Lima anuncia o nascimento do primeiro filho, Ravi - Reprodução / Instagram

Cantor Natanzinho Lima anuncia o nascimento do primeiro filho, Ravi Reprodução / Instagram

Publicado 12/01/2026 17:34

Rio - O cantor Natanzinho Lima, de 23 anos, anunciou nesta segunda-feira (12) o nascimento do primeiro filho, Ravi, fruto do relacionamento com Karolly Rayssa. O bebê nasceu pela manhã, e a novidade foi compartilhada pelo artista nas redes sociais.



No domingo (11), horas antes do parto, Natanzinho publicou registros da internação da mulher. Após a chegada do filho, celebrou o momento com a mensagem: "Nascimento do nosso Ravi Leão, 12/01/2026".



A publicação recebeu uma série de comentários de amigos famosos. Xand Avião chamou atenção para a data do nascimento: "Ele veio no 12, hein! Parabéns, meu irmão! Muita saúde". O grupo Psirico desejou bênçãos ao recém-nascido, enquanto Solange Almeida comentou: "Que bênção!". A influenciadora Ary Mirelle também deixou sua mensagem: "Que coisa linda".



Natanzinho Lima e Karolly Rayssa se casaram em maio de 2025, em uma cerimônia de clima intimista. Entre os convidados, estiveram Wesley Safadão e a mulher, Thyane Dantas.