Rafa Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento da filha - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento da filha Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 16:22

Rio - Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan, nasceu nesta terça-feira (6) no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O casal anunciou a chegada da bebê em publicação conjunta nas redes sociais e revelou o nome completo da menina.

fotogaleria

"Zuza Helena Kalimann de Cesário 06/01/2026. O dia que será pra sempre", escreveram. Logo depois, a influenciadora desabafou sobre a sensação de ter a herdeira em seus braços. "O sentimento mais forte que já senti na vida. Obrigada, meu Deus."

Os novos papais receberam as felicitações de várias celebridades. "Deus abençoe muito essa princesa e essa família", disse Ivete Sangalo. "Bem-vinda, Zuza!! Muita saúde e puro amor, família! Parabéns!!", desejou Juliana Paiva. "Que benção, seja bem-vinda, Zuza", afirmou Mari Fernandez.

Nattan e Rafa tornaram o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, revelaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina, que ganhou o nome de Zuza em homenagem a Josefina, avó do cantor que morreu.