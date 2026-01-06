Mariana Rios falou sobre os desafios da maternidadeReprodução/Instagram

Rio - Mariana Rios compartilhou um vídeo na noite desta terça-feira (6) e se emocionou ao relatar os desafios com o nascimento do primeiro filho, Palo, fruto da relação com Juca Diniz. O bebê veio ao mundo em dezembro de 2025. 
"Eu tô pra gravar esse vídeo pra vocês e, hora, eu tô chorando demais, emocionada demais. Ou então, com ele no meu colo, sem querer largá-lo, sem ter coragem de colocá-lo no berço. Tamanho amor! Quem nunca passou por isso, por esse momento do pós-parto, não vai entender. Assim como eu também não entendia quando eu via outras postagens, quando eu via mães falando", admitiu. 
A atriz destacou o amor incondicional pelo herdeiro, mas contou que teve problemas na amamentação. "Machucou um [seio], e a gente começou com essa dificuldade ali dele não aceitar o outro. Aquilo foi me deixando triste. Porque eu queria muito amamentar, queria muito que desse certo. Chegou um momento que eu perdi as esperanças. Eu falei: 'não vai dar certo, não vai acontecer'", lamentou. 
Ela teve auxílio de uma pessoa indicada por sua médica para vencer esse momento difícil na maternidade. "Você não dorme, você fica o tempo todo ali com o seu bebezinho tentando, ele chorando. Você chorando também porque dói, porque não sai. Mentalizei ele conseguindo mamar, a emoção, eu mentalizei tudo. E ele conseguiu. Ele conseguiu mamar".