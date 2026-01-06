Gerard Piqué foi seguido por veículo com música de ShakiraReprodução/Instagram
pic.twitter.com/a42XF7G0DC— Viralitity (@Viralitity) January 5, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Gerard Piqué foi seguido por veículo com música de ShakiraReprodução/Instagram
pic.twitter.com/a42XF7G0DC— Viralitity (@Viralitity) January 5, 2026
Gerard Piqué é perseguido por carro ao som de single de Skakira
Ex-jogador se separou da cantora em 2022 após traição com Clara Chía
Lázaro Ramos surge em clima de férias com Taís Araujo, Vladimir Brichta e Adriana Esteves
Registros publicados nas redes sociais mostram grupo em paisagens paradisíacas
Danrley Ferreira diz que não estará no grupo de veteranos do 'BBB 26'
Nova temporada trará de volta ex-participantes do reality show
Rafa Justus se diverte com look inusitado em aeroporto
Em tom de brincadeira, a jovem atribui à madrasta, Ana Paula Siebert, o ‘perrengue fashion’ da viagem
Wanessa Camargo chora com atitude dos filhos durante festa de aniversário
Primogênito da cantora celebrou 14 anos
Giulia Be fala sobre preparativos do casamento: 'Animada'
Cantora está noiva de Connor Kennedy
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.