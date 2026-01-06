Gerard Piqué foi seguido por veículo com música de ShakiraReprodução/Instagram

Rio - Gerard Piqué e a namorada, Clara Chía, foram perseguidos por um carro que tocava a música "BZRP Music Sessions Vol. 53", faixa lançada por Shakira após a separação do ex-jogador. A jovem foi apontada como pivô do fim do casamento da estrela colombiana em 2022. 
No registro que viralizou nas redes sociais, o casal aparece caminhando na calçada de uma rua em Ceuta, na Espanha, enquanto é acompanhado pelo veículo. Os dois, que usavam roupas de moletom e capuz, não reagiram à provocação. 
Em junho de 2023, Shakira confirmou os rumores da separação de Gerard Piqué. A decisão ocorreu após ela descobrir o envolvimento do ex-jogador com Clara Chía. Segundo a cantora, a amante frequentava a residência do casal enquanto os dois ainda estavam casados. O ex-casal teve dois filhos: Sasha e Milan. 