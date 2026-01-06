Rafa Justus se diverte com look inusitado - Reprodução/Instagram

Rafa Justus se diverte com look inusitadoReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 18:13

Rio - Rafa Justus, de 16 anos, divertiu os seguidores ao compartilhar um momento inusitado durante sua viagem de férias com a família. Na última segunda-feira (5), a jovem usou os stories das redes sociais para mostrar um visual nada convencional enquanto se preparava para embarcar.

Nas imagens, Rafa aparece usando uma bota enorme de neve, que contrastava com o restante do look escolhido para a ocasião: shorts, top e blazer. Bem-humorada, ela fez questão de brincar com a situação e explicar o motivo da escolha curiosa.

A adolescente contou que a bota simplesmente não coube na mala e, por isso, precisou ir calçada com o item durante o trajeto. Em tom de brincadeira, ela ainda atribuiu a “culpa” à madrasta, Ana Paula Siebert. "Para todos que me encontrarem no avião daqui para a neve… se vocês me verem com essa bota ‘minimalista’, tenham certeza de que não coube na mala e a culpa é da Paula", disse, aos risos.

Rafa está aproveitando as férias escolares após passar uma temporada em Miami, nos Estados Unidos, onde seu pai, o empresário Roberto Justus, possui uma cobertura à beira-mar. Agora, a jovem embarcou rumo a um novo destino, que preferiu manter em sigilo.

“Tenho medo de ser sequestrada”, disse, de forma desconbtraída, ao justificar por que não revelaria o próximo destino.