Rio - Xuxa Meneghel saiu em defesa da filha, Sasha, e de Bruna Marquezine após uma influenciadora criticar a estilista por chamar a amiga pelo apelido "Bubu". A apresentadora deixou um comentário na última publicação da herdeira. 
"Sassá e Bubu (apelido que eu dei já que a Sasha a conheceu com 2 anos e a chamava de Buna). A minha Bubu e a minha Sassá são lindas e bem-amadas. As outras pessoas eu chamarei de 'mamás' (mal-amadas e malcomidas), por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas", escreveu ela. 
João Lucas, marido de Sasha Meneghel, também se manifestou sobre a as falas da criadora de conteúdo. "Estou extremamente acostumado com críticas e comentários na internet e realmente não ligo. Mas o que me impressiona é que estamos em janeiro, a gente não está nem na metade do mês, e a pessoa já está nessa energia de falar assim de pessoas que ela nem conhece, e que também não a conhecem", disparou o cantor. 