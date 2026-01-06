Xuxa rebateu influenciadora que criticou amizade de Sasha e Bruna MarquezineReprodução/Instagram
Xuxa defende Bruna Marquezine e Sasha de ataque: 'Bem-amadas'
Apresentadora respondeu influenciadora que detonou amizade entre estilista e atriz
Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan
Influenciadora revelou a gravidez em julho do ano passado
Xuxa defende Bruna Marquezine e Sasha de ataque: 'Bem-amadas'
Apresentadora respondeu influenciadora que detonou amizade entre estilista e atriz
Giovanna Ewbank ameaça internauta após ataque envolvendo filhos e Bruno Gagliasso
Apresentadora disse que irá medidas legais; entenda
Wagner Moura celebra cinema brasileiro em talk show americano: 'Feliz pela nossa cultura'
Ator foi convidado do programa 'Late Night with Seth Meyers' e comentou sobre seu filme mais recente, 'O Agente Secreto'
Rihanna surge de lingerie vermelha meses após parto
Cliques ousados foram publicados nas redes sociais, nesta terça-feira (6)
Tatá Werneck desmente boato sobre vilã em novela de Walcyr Carrasco: 'Eu????'
Atriz e humorista não descarta o desejo de assumir o posto em um folhetim
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.