Xuxa rebateu influenciadora que criticou amizade de Sasha e Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 16:12 | Atualizado 06/01/2026 16:45

Rio - Xuxa Meneghel saiu em defesa da filha, Sasha, e de Bruna Marquezine após uma influenciadora criticar a estilista por chamar a amiga pelo apelido "Bubu". A apresentadora deixou um comentário na última publicação da herdeira.

"Sassá e Bubu (apelido que eu dei já que a Sasha a conheceu com 2 anos e a chamava de Buna). A minha Bubu e a minha Sassá são lindas e bem-amadas. As outras pessoas eu chamarei de 'mamás' (mal-amadas e malcomidas), por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas", escreveu ela.