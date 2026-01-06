Neymar ostenta Batmóvel, jato e helicópteroReprodução / Instagram
Em vídeo publicado nesta segunda-feira (5), o jogador do Santos aparece ao lado dos veículos e escreveu na legenda: "Sonhos podem se tornar realidade". As imagens mostram Neymar sobre o "Tumbler", versão do carro do Batman avaliada em cerca de R$ 8 milhões.
O item mais caro da coleção é o jatinho particular do atleta, um Dassault Falcon 900LX, avaliado em aproximadamente R$ 250 milhões. A aeronave, decorada com as iniciais do jogador, tem capacidade para até 14 passageiros, autonomia de quase 9 mil quilômetros e possibilidade de configuração com quartos, salas e áreas de estar e jantar.
Outro destaque é o helicóptero Airbus H145, avaliado em cerca de R$ 52 milhões. O modelo costuma aparecer com frequência nas viagens de Neymar, especialmente no trajeto entre sua mansão e o CT Rei Pelé, em Santos. A aeronave comporta até 10 pessoas, com maior conforto para oito ocupantes, além de dois pilotos, e tem autonomia de voo de 564 quilômetros.
