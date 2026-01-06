Neymar ostenta Batmóvel, jato e helicóptero - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 13:52

Rio - Neymar chamou atenção nas redes sociais ao abrir as portas de sua mansão em Mangaratiba, no interior do Rio, para exibir uma coleção de bens de alto luxo avaliada em mais de R$ 310 milhões. Entre os itens estão um jato executivo, um helicóptero e uma réplica do Batmóvel usado no filme "O Cavaleiro das Trevas" (2008).

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (5), o jogador do Santos aparece ao lado dos veículos e escreveu na legenda: "Sonhos podem se tornar realidade". As imagens mostram Neymar sobre o "Tumbler", versão do carro do Batman avaliada em cerca de R$ 8 milhões.O item mais caro da coleção é o jatinho particular do atleta, um Dassault Falcon 900LX, avaliado em aproximadamente R$ 250 milhões. A aeronave, decorada com as iniciais do jogador, tem capacidade para até 14 passageiros, autonomia de quase 9 mil quilômetros e possibilidade de configuração com quartos, salas e áreas de estar e jantar.Outro destaque é o helicóptero Airbus H145, avaliado em cerca de R$ 52 milhões. O modelo costuma aparecer com frequência nas viagens de Neymar, especialmente no trajeto entre sua mansão e o CT Rei Pelé, em Santos. A aeronave comporta até 10 pessoas, com maior conforto para oito ocupantes, além de dois pilotos, e tem autonomia de voo de 564 quilômetros.