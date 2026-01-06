Virginia Fonseca em noite romântica com Vini Jr. em Madri - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 21:53

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (6) para compartilhar registros de uma noite romântica ao lado do namorado, o jogador Vini Jr., em Madri, na Espanha. A influenciadora chamou a atenção dos seguidores ao exibir o visual escolhido para a ocasião.

Nas imagens, Virginia posa em frente a uma adega usando um conjunto de moletom totalmente preto, combinado com um sutiã de renda à mostra. O look ainda contou com uma bolsa rosa, combinando com o tom do boné, peça que se destacou por estar autografada pelo atleta.

Na legenda da publicação, a empresária escreveu de forma simples: "De uma noite em Madrid". O jogador do Real Madrid não deixou de comentar e fez um elogio à namorada: "Estilo tem", escreveu.

Essa não foi a primeira vez que Virginia exibiu itens ligados ao jogador. Recentemente, ela já havia posado com uma jaqueta estampada com o rosto de Vini Jr . e também mostrado o boné aos fãs, deixando claro que é apaixonada pela peça, apesar das críticas de alguns internautas, que a consideraram “brega”.

Sem se importar com os comentários negativos, a influenciadora foi direta ao defender seu estilo: "Amo ser brega e não quero ouvir um A de ninguém, por favor", disse.