Rio - Virginia Fonseca apareceu no Instagram Stories nesta segunda-feira (5) vestindo uma jaqueta personalizada com o rosto de Vinicius Jr. A influenciadora segue em Madri, na Espanha, com os filhos após passar a virada do ano com o namorado. 
"Olha que perfeição!! Tudo feito à mão, já quero mais peças exclusivas. Amei, amei, amei", elogiou ela. 
No sábado (3), Virginia publicou vários cliques ao lado do jogador e aproveitou para fazer uma declaração de amor. "Sou feliz com você, te amo", escreveu. O casal assumiu o namoro em outubro, após um pedido romântico feito por atleta em Mônaco durante uma viagem pela Europa.