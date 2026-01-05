Virginia Fonseca apareceu usando jaqueta com rosto de Vini Jr estampado - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca apareceu usando jaqueta com rosto de Vini Jr estampadoReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 16:17

Rio - Virginia Fonseca apareceu no Instagram Stories nesta segunda-feira (5) vestindo uma jaqueta personalizada com o rosto de Vinicius Jr. A influenciadora segue em Madri, na Espanha, com os filhos após passar a virada do ano com o namorado.

fotogaleria

"Olha que perfeição!! Tudo feito à mão, já quero mais peças exclusivas. Amei, amei, amei", elogiou ela.