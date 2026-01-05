Sasha Meneghel abre álbum de fotos do Ano Novo - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 20:27

Rio - Sasha Meneghel, de 27 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para compartilhar registros da celebração de Ano-Novo ao lado do marido, João Lucas, e da melhor amiga, Bruna Marquezine. Nas imagens, a filha de Xuxa aparece exibindo o look escolhido para a festa e surge abraçada aos amigos.

O grupo passou a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A comemoração contou ainda com a presença do cantor Shawn Mendes, que vive um affair com Bruna Marquezine. Na legenda da publicação, Sasha desejou boas energias para o novo ano: “Feliz 2026, um ano repleto de amor, paz e alegria pra todos vocês”.

Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a sintonia e a amizade do grupo. “Que delícia de Ano-Novo”, escreveu João Lucas. “Todo mundo merece ter uma amizade assim”, comentou uma seguidora. “Admiro muito a amizade de vocês”, disse outra