Priscilla intrigou seguidores com vídeo que sugeriu entrada no ’BBB’Reprodução/Instagram
Priscilla divulga vídeo enigmático e fãs suspeitam de entrada no 'BBB 26'
Cantora recebeu mensagem com bordão clássico do reality show
Bruno Mars revela que finalizou novo álbum
Astro pop anuncia nova fase da carreira depois de período dedicado a parcerias
Marina Ruy Barbosa compartilha fotos de fim de ano no Caribe
Atriz chamou atenção ao posar a cavalo no mar das ilhas Turks e Caicos
Shawn Mendes curte restaurante japonês com marido de Sasha Meneghel
Cantor visitou estabelecimento em São Paulo após curtir Réveillon em Alagoas
Após separação, Zé Felipe e Ana Castela embarcam em navio temático
Cantora e sertanejo são atrações do cruzeiro 'Férias com a Boiadeira em Alto-Mar'
Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir após polêmica nos bastidores de 'Vale Tudo'
Gesto nas redes sociais volta a colocar em evidência um antigo atrito ocorrido durante as gravações da novela
