Priscilla intrigou seguidores com vídeo que sugeriu entrada no ’BBB’Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 19:10

Rio - Priscilla, de 29 anos, levantou suspeitas da participação no "BBB 26" ao compartilhar um vídeo enigmático nas redes sociais, nesta segunda-feira (5). Na publicação, a cantora surge arrumando uma mala quando recebe um envelope com frase ouvida por quem atende o Big Fone.

"Atenção. Preste muita atenção. 07/01", escreveu na legenda.

Os fãs se dividiram entre aqueles que acreditam na possível entrada no reality e os que pensam ser apenas marketing para lançamento musical. "Eu não acredito que você vai fazer eu ficar assistindo o BBB o dia todo por causa de você!", cogitou um seguidor. "Não inventa!!! queremos álbum!!", avisou outro. "Que não seja 'BBB', que seja só o hype", disse um terceiro.