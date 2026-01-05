Shawn Mendes esteve em restaurante japonês com marido de Sasha Meneghel - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 17:59

Rio - Shawn Mendes segue aproveitando a estadia no Brasil e visitou um restaurante japonês na companhia de João Lucas, marido de Sasha Meneghel, em São Paulo. A visita do astro canadense e do cantor foi divulgada pelo chefe do estabelecimento.

"Presença ilustre do cantor Shawn Mendes. Obrigado João Lucas e Sasha pela confiança sempre", escreveu a página oficial do restaurante. "Obrigado por sempre nos receber com carinho", retribuiu o brasileiro.