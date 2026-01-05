Shawn Mendes esteve em restaurante japonês com marido de Sasha Meneghel Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Shawn Mendes segue aproveitando a estadia no Brasil e visitou um restaurante japonês na companhia de João Lucas, marido de Sasha Meneghel, em São Paulo. A visita do astro canadense e do cantor foi divulgada pelo chefe do estabelecimento. 
fotogaleria
Shawn Mendes visitou restaurante em São Paulo - Reprodução/Instagram
Shawn Mendes esteve em restaurante japonês com marido de Sasha Meneghel - Reprodução/Instagram
"Presença ilustre do cantor Shawn Mendes. Obrigado João Lucas e Sasha pela confiança sempre", escreveu a página oficial do restaurante. "Obrigado por sempre nos receber com carinho", retribuiu o brasileiro. 
O contato entre eles aconteceu após o envolvimento do artista internacional com Bruna Marquezine. O novo casal foi flagrado pela primeira vez no dia 15 de dezembro na Zona Sul do Rio. Os dois passaram a virada do ano em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e foram vistos se beijando na praia.