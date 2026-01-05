Shawn Mendes esteve em restaurante japonês com marido de Sasha Meneghel Reprodução/Instagram
Shawn Mendes curte restaurante japonês com marido de Sasha Meneghel
Cantor visitou estabelecimento em São Paulo após curtir Réveillon em Alagoas
Após separação, Zé Felipe e Ana Castela embarcam em navio temático
Cantora e sertanejo são atrações do cruzeiro 'Férias com a Boiadeira em Alto-Mar'
Bella Campos e Cauã Reymond deixam de se seguir após polêmica nos bastidores de 'Vale Tudo'
Gesto nas redes sociais volta a colocar em evidência um antigo atrito ocorrido durante as gravações da novela
Virginia usa jaqueta estampada com o rosto de Vini Jr
Influenciadora divulgou registro do jogador exibindo a peça exclusiva
Antonio Calloni reencontra Letícia Sabatella e fãs lembram de 'O Clone': 'Latifa e Mohmad'
Registro foi compartilhado pelo ator nas redes sociais e despertou comentários nostálgicos
Viviane Araújo começa a gravar 'Três Graças' e comemora: 'Vai ser incrível'
Personagem Consuelo chega para movimentar a trama e marcar reencontro da atriz com Belo
