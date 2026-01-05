Viviane Araújo começa a gravar 'Três Graças' - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 14:34

Rio - Viviane Araújo iniciou nesta segunda-feira (5) as gravações de "Três Graças", novela da Globo em que interpretará Consuelo. Animada com o retorno às telinhas, a atriz compartilhou nas redes sociais a chegada aos estúdios para o primeiro dia de trabalho.



No vídeo publicado, Viviane falou sobre a expectativa para a nova fase da carreira. "Bom dia, meus amores. Acabei de entrar na Globo. Hoje começa cedo e hoje começa literalmente, porque é o meu primeiro dia de gravação. Vai ser incrível!", afirmou.



A atriz também revelou um detalhe da caracterização da personagem ao mostrar as unhas pintadas de vermelho. "Unhas de Consuelo", escreveu na legenda, dando um pequeno spoiler do visual que usará na trama.



A entrada de Consuelo chama atenção por marcar o reencontro de Viviane Araújo com Belo, intérprete de Misael. Os dois foram casados de 1998 até 2007, e tiveram um término polêmico na época com acusações de traição de ambos os lados.

Atualmente, Belo mantém um relacionamento com Rayane Figliuzzi. Viviane Araújo é casada com o empresário Guilherme Militão desde 2021. Eles estão juntos desde 2019 e são pais de Joaquim.