Viviane Araújo começa a gravar 'Três Graças'Reprodução / Instagram
No vídeo publicado, Viviane falou sobre a expectativa para a nova fase da carreira. "Bom dia, meus amores. Acabei de entrar na Globo. Hoje começa cedo e hoje começa literalmente, porque é o meu primeiro dia de gravação. Vai ser incrível!", afirmou.
A atriz também revelou um detalhe da caracterização da personagem ao mostrar as unhas pintadas de vermelho. "Unhas de Consuelo", escreveu na legenda, dando um pequeno spoiler do visual que usará na trama.
A entrada de Consuelo chama atenção por marcar o reencontro de Viviane Araújo com Belo, intérprete de Misael. Os dois foram casados de 1998 até 2007, e tiveram um término polêmico na época com acusações de traição de ambos os lados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.