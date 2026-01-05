Diogo Nogueira compartilha imagens da virada do ano - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 21:15

Rio - Diogo Nogueira, de 44 anos, compartilhou nas redes sociais registros de sua comemoração de Ano-Novo em Angra dos Reis. O sambista, que passou a virada do ano trabalhando, publicou as imagens nesta segunda-feira (5), referentes à festa realizada no último dia 2, quando conseguiu celebrar a data.

Recentemente separado de Paolla Oliveira, com quem manteve um relacionamento de quase cinco anos, o cantor celebrou ao lado de familiares e amigos. Nos registros, Diogo aparece se banhando ao ar livre, bebendo caipirinha e cantando acompanhado por uma banda.

“Recebendo 2026 do jeito que a gente gosta”, escreveu Diogo na legenda. A publicação rapidamente acumulou comentários de fãs exaltando a aparência do cantor.