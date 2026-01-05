Marina Ruy Barbosa compartilha fotos de fim de ano no Caribe - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 18:11

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar, nesta segunda-feira (5), registros de um ensaio fotográfico realizado durante as férias de fim de ano no Caribe.

Usando short branco e top marrom decorado, a atriz aparece de cabelos soltos, posando montada em um cavalo no meio do mar das ilhas Turks e Caicos. Na legenda da publicação, Marina resumiu o momento: “E assim foi o último dia do ano…”.

Nos comentários, seguidores não pouparam elogios à beleza da artista e ao cenário paradisíaco. “Essa menina é fora do normal de linda!”, escreveu uma fã. “Imagina acordar, olhar no espelho e ver que nasceu assim…”, comentou outra. Já uma terceira seguidora se encantou com o local: “Nooooossa, que lugar maravilhoso! Onde é? Sonho em entrar no mar com cavalo!!!”.