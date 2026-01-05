Bella Campos e Cauã deixam de se seguir no Instagram - Reprodução / Instagram

Bella Campos e Cauã deixam de se seguir no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 17:09 | Atualizado 05/01/2026 17:10

Rio - Mesmo meses após o fim de "Vale Tudo", encerrada em outubro de 2025, Bella Campos e Cauã Reymond voltaram ao centro das atenções nas redes sociais. Os dois deixaram de se seguir no Instagram, atitude que chamou a atenção do público e reacendeu uma polêmica antiga envolvendo os bastidores da novela.

Não há confirmação sobre quem tomou a iniciativa do unfollow, mas o gesto mútuo trouxe de volta um desentendimento que ganhou repercussão enquanto a trama ainda estava no ar. Na época, circularam relatos de que Cauã teria feito críticas à atuação de Bella e levado suas insatisfações à direção da produção, o que teria causado desconforto no set.

Diante da situação, a atriz teria confrontado o colega e, segundo informações de bastidores, formalizado uma queixa interna. No relato atribuído a Bella, Cauã teria apresentado comportamentos considerados inadequados no ambiente profissional, descritos por ela como “debochado”, “displicente”, “agressivo”, “machista” e “mau colega”.

Nem Bella Campos nem Cauã Reymond se manifestaram publicamente sobre o unfollow ou sobre os episódios citados. A TV Globo também não comentou o assunto. O distanciamento nas redes, no entanto, reforça a percepção de que o clima entre os dois não se resolveu após o término da novela.