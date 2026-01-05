Ex de Sandy, Lucas Lima faz viagem com novo affair - Reprodução / Instagram

Ex de Sandy, Lucas Lima faz viagem com novo affairReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 13:48

Rio - Lucas Lima vive um novo momento na vida pessoal. Mais de 2 anos após o fim do casamento com Sandy, o cantor e músico assumiu discretamente um novo relacionamento durante uma viagem à África do Sul.

fotogaleria

O romance veio à tona após Lucas publicar, nas redes sociais, uma foto da publicitária e fotógrafa Nina Forlin em uma praia, acompanhada por um emoji de coração. Dias antes, ele já havia levantado suspeitas ao postar um vídeo no Reels em que aparece de mãos dadas com uma mulher, sem revelar a identidade.Após a publicação, fãs notaram a tatuagem na mão de Nina, o que ajudou a confirmar que o envolvimento não era recente. Em seguida, a própria Nina compartilhou um registro ao lado de Lucas durante um passeio pelo país africano e escreveu: "Obrigada por topar minhas loucuras".Nas semanas anteriores, os dois já trocavam curtidas e comentários com corações nas redes sociais, sempre de forma reservada.Este é o primeiro relacionamento que Lucas Lima torna público desde a separação de Sandy. Os dois ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 de casamento, e são pais de Theo, de 11 anos.