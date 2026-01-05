Brunna Gonçalves, Ludmilla e Zuri chegam a Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

 Rio - A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves compartilharam, neste domingo (4), registros da temporada em Fernando de Noronha. Pelas redes sociais, o casal mostrou momentos vividos no arquipélago durante os dias de permanência no destino, que incluiu passeios turísticos e participação em programações locais, como um show do cantor Thiago Martins.
Ao longo da estadia, as mães da pequena Zuri visitaram diferentes pontos da ilha e publicaram fotos das atividades ao ar livre, em que exploraram praias e cenários naturais característicos da região.

A viagem integra a agenda de descanso e lazer da família neste início de ano. 
