Brunna Gonçalves, Ludmilla e Zuri chegam a Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 13:37

Rio - A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves compartilharam, neste domingo (4), registros da temporada em Fernando de Noronha. Pelas redes sociais, o casal mostrou momentos vividos no arquipélago durante os dias de permanência no destino, que incluiu passeios turísticos e participação em programações locais, como um show do cantor Thiago Martins.

fotogaleria

Ao longo da estadia, as mães da pequena Zuri visitaram diferentes pontos da ilha e publicaram fotos das atividades ao ar livre, em que exploraram praias e cenários naturais característicos da região.



A viagem integra a agenda de descanso e lazer da família neste início de ano.



