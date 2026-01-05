Lorena Maria resgata clique da época em que teria vivido romance com Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Lorena Maria resgata clique da época em que teria vivido romance com Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 22:28

Rio - Lorena Maria, ex-namorada de MC Daniel, publicou uma foto com Whindersson Nunes, que celebrou o aniversário de 31 anos nesta segunda-feira (5). O clique é da época que a influenciadora teria vivido um affair com o humorista e viajado com ele para a Tailândia em 2024.

fotogaleria

"Feliz Aniversário, Jeredy. Amo essa foto", disse ela, mencionando um personagem do comediante.

Em agosto do mesmo ano, Lorena assumiu o relacionamento com MC Daniel. Os dois ficaram noivos em janeiro de 2025 quando a influenciadora esperava por Rás, primeiro filho do ex-casal que veio ao mundo em fevereiro. O romance entre eles chegou ao fim cinco meses depois.