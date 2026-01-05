Paolla Oliveira abre álbum de fotosReprodução / Instagram
Nas imagens, Paolla aparece em diferentes cenários: na praia, em casa e em um brinde ao lado de Taís. Em outro momento, surge ao ar livre com Mariana, em um dia de sol. Na legenda da publicação, escreveu: "Bora começar o ano".
Recém-separada de Diogo Nogueira, a atriz tem compartilhado registros que refletem uma fase de renovação. No réveillon, ela já havia mostrado aos seguidores imagens do encerramento de 2025. Para a noite da virada, escolheu um vestido branco com fenda na perna.
