Paolla Oliveira abre álbum de fotos - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira abre álbum de fotosReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 19:51 | Atualizado 05/01/2026 19:53

Rio - Paolla Oliveira deu as boas-vindas a 2026 em clima de leveza e proximidade com amigas. Nesta segunda-feira (5), a atriz publicou um álbum de fotos nas redes sociais com registros que incluem encontros com Taís Araujo e Mariana Ximenes.

fotogaleria

Nas imagens, Paolla aparece em diferentes cenários: na praia, em casa e em um brinde ao lado de Taís. Em outro momento, surge ao ar livre com Mariana, em um dia de sol. Na legenda da publicação, escreveu: "Bora começar o ano".Recém-separada de Diogo Nogueira, a atriz tem compartilhado registros que refletem uma fase de renovação. No réveillon, ela já havia mostrado aos seguidores imagens do encerramento de 2025. Para a noite da virada, escolheu um vestido branco com fenda na perna.