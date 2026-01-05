Ana Castela e Zé Felipe embarcam em cruzeiro temáticoReprodução/Will Dias/Brazil News
Após separação, Zé Felipe e Ana Castela embarcam em navio temático
Cantora e sertanejo são atrações do cruzeiro 'Férias com a Boiadeira em Alto-Mar'
Ex de MC Daniel resgata foto com Whindersson Nunes
Lorena Maria usou registro para comemorar aniversário do humorista
Pepita surpreende seguidores ao surgir de cabelos raspados
'Quando você tira tudo, sobra a verdade', refletiu a influenciadora
Fátima Bernardes reage a imagem feita por IA de casamento com Túlio Gadêlha
Apresentadora reclamou que montagem tem objetivo de 'enganar as pessoas'
Solteiro, Diogo Nogueira compartilha imagens da virada do ano
Cantor passou o Réveillon com amigos e família em Angra dos Reis
Sasha Meneghel abre álbum de fotos do Ano Novo
Filha de Xuxa celebrou a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas
Paolla Oliveira surge radiante em fotos com Taís Araujo e Mariana Ximenes
Atriz abriu um álbum de fotos com registros do início do ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.