Ana Castela e Zé Felipe embarcam em cruzeiro temáticoReprodução/Will Dias/Brazil News

Publicado 05/01/2026 17:15

Rio - Ana Castela, de 22 anos, e o ex-namorado, Zé Felipe, de 27, embarcaram nesta segunda-feira (5) no cruzeiro temático da cantora, "Férias com a Boiadeira em Alto-Mar", que partiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

O casal, que confirmou o término do relacionamento na última segunda-feira (29), embarcou em momentos distintos.

Ana foi a primeira a chegar ao local. Usando top branco e calça jeans, a cantora fez questão de interagir com os fãs, posou para fotos e celebrou o início da viagem estourando uma garrafa de champanhe na entrada do navio. Já a bordo, mostrou-se ainda mais animada, cantando descalça com as fãs na recepção e chegou até a se jogar no meio do público.

Zé Felipe embarcou logo depois e é uma das atrações confirmadas na primeira noite do evento. O sertanejo sobe ao palco às 21h30, pouco antes da apresentação de Ana Castela.