Pepita surpreende seguidores ao surgir de cabelos raspados - Reprodução/Instagram

Pepita surpreende seguidores ao surgir de cabelos raspadosReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 21:52

Rio - Pepita, de 42 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar imagens com um novo visual nas redes sociais nesta segunda-feira (5). Nas fotos, a influenciadora aparece nua dentro de uma banheira, exibindo os cabelos raspados.

Na legenda da publicação, Pepita instigou a curiosidade dos fãs ao escrever: “Quando você tira tudo… sobra só A VERDADE. Em breve vocês vão saber de tudo!”, levantando especulações sobre um possível novo projeto.

Nos comentários, a cineasta Chica Andrade, marcada na postagem, celebrou a parceria: “Que honra colocar este projeto de pé junto contigo, rainha! Que honra!!!”. As imagens também renderam diversos elogios de amigos e seguidores. “Gaterrima”, comentou a deputada Erika Hilton. “Linda de viver!!!”, escreveu a ex-BBB Linn da Quebrada.

Entre os fãs, houve ainda quem levantasse a suspeita de que a cantora possa integrar o elenco da próxima edição do Big Brother Brasil. “A verdade sendo a diva no BBB, será?”, questionou uma seguidora.