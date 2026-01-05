Fátima Bernardes reclamou de imagem de IA de suposto casamento com Túlio Gadêlha - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 21:49

Rio - Fátima Bernardes se manifestou nesta segunda-feira (5) após uma imagem feita por inteligência artificial (IA) da suposta cerimônia de casamento com Túlio Gadêlha viralizar. A apresentadora denunciou a notícia falsa em suas redes sociais.

"Mentira. Não casamos. Isos é IA. E má-fé para ganhar likes e enganar as pessoas", afirmou ela nos Stories.

Em abril do ano passado, Fátima Bernardes fez um alerta sobre golpes com uso de IA envolvendo sua imagem. "Essa técnica usada no vídeo se chama 'deep fake', ou seja, uma tecnologia de inteligência artificial que permite trocar rostos e alterar falas em vídeos, criando conteúdos extremamente realistas. Casos como esse, reforçam a importância da checagem de informações para evitar cair em golpes. Sempre desconfiem de conteúdos sensacionalistas", orientou.

Fátima e Túlio se conheceram em 2017 e estão juntos desde então. Antes de namorar o deputado federal, a jornalista foi casada por 25 anos com William Bonner.