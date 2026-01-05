Karoline Lima e Léo Pereira exibem visual elegante para casamento de amigos - Reprodução/Instagram

Karoline Lima e Léo Pereira exibem visual elegante para casamento de amigosReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 19:12

Rio - Karoline Lima e Léo Pereira compartilharam imagens nas redes sociais, nesta segunda-feira (5), exibindo os looks escolhidos para prestigiar o casamento dos amigos Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo.

Para a ocasião, a influenciadora apostou em um vestido longo em tom amarelo manteiga, com decote nas costas, que combinava com a gravata do namorado. Já o jogador escolheu um terno em azul-claro, compondo um visual elegante e alinhado ao da companheira. “Dia de casar nossos amigos”, escreveu Karoline na legenda da publicação.

Léo Ortiz e Maitê Lo Sardo oficializaram a união no civil no último sábado (3). Já a cerimônia religiosa e a festa acontecem nesta segunda-feira, na Fazenda Vila Rica, localizada no interior de São Paulo.