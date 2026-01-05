Bruni MarsReprodução / Instagram
"Meu álbum está pronto", escreveu o artista em seu perfil no X (antigo Twitter), sem adiantar data de lançamento, título ou conceito do projeto. O anúncio encerra um período longo de especulações sobre um novo trabalho autoral do músico, que não lançava um álbum solo de estúdio desde 2016.
My album is done.— Bruno Mars (@BrunoMars) January 5, 2026
O último registro individual de Bruno Mars, ""24K Magic, rendeu ao cantor o Grammy de Álbum do Ano em 2018 e consolidou sucessos como "That’s What I Like" e "Versace on the Floor". Em 2021, ele apresentou ao lado de Anderson .Paak, o projeto Silk Sonic, responsável pelo álbum "An Evening with Silk Sonic".
A confirmação do novo disco chega em um momento especialmente favorável na carreira do artista. Em 2024, duas colaborações dominaram as paradas: "Die With A Smile", com Lady Gaga, e "APT.", ao lado de Rosé.
