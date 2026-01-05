Antonio Calloni e Letícia Sabatella - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 16:00 | Atualizado 05/01/2026 16:03

Rio - Antonio Calloni e Letícia Sabatella voltaram a se encontrar e o momento despertou a memória afetiva do público. Amigos há mais de três décadas, os atores posaram juntos nos corredores dos Estúdios Globo, no Rio, nesta segunda-feira (5).

"Encontros maravilhosos. Queridíssima Letícia, saúde, sorte, beijos e ouro para ti e todos os seus", escreveu o ator na legenda da publicação feita em seu perfil.

Rapidamente os comentários resgataram a parceria com Letícia na novela "O Clone", exibida pela TV Globo em 2001. Entre as mensagens, fãs citaram o casal Mohamed e Latifa, personagens vividos pelos dois na trama de Gloria Perez. "Não busque outra esposa, Mohamed", escreveu uma seguidora, em alusão a um dos principais conflitos da personagem de Letícia, que temia dividir o marido. Ambientada entre o Brasil e o Marrocos, a novela marcou época e completa 25 anos de exibição.



O reencontro também trouxe à tona outras colaborações profissionais. Antes de "O Clone", Calloni e Letícia atuaram juntos em "O Dono do Mundo" (1991), quando interpretaram William e Taís.



Atualmente, os atores integram produções diferentes da emissora. Letícia Sabatella acaba de entrar para o elenco de "Êta Mundo Melhor!", no papel de Miriam. Já Antonio Calloni participa das gravações de "Coração Acelerado", próxima novela das 19 da Globo.