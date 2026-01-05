Rio - A atriz Valentina Herszage, de 27 anos, publicou imagens de sua estadia na Península de Maraú, na Bahia, nesta segunda-feira (05). A artista, que integrou o elenco do longa "Ainda Estou Aqui", curte os dias de lazer acompanhada do namorado, o empresário Gabriel Capobianco. "O sol na cabeça", escreveu ela na legenda.
Herszage está no elenco de "Emergência 53", produção inédita da plataforma de streaming Globoplay, com estreia marcada para este ano. A série acompanha os dramas e as histórias dos profissionais que estão na linha de frente de uma unidade especial do serviço móvel de urgência.
