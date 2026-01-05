Valentina Herszage curte dia de sol na BahiaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A atriz Valentina Herszage, de 27 anos, publicou imagens de sua estadia na Península de Maraú, na Bahia, nesta segunda-feira (05). A artista, que integrou o elenco do longa "Ainda Estou Aqui", curte os dias de lazer acompanhada do namorado, o empresário Gabriel Capobianco. "O sol na cabeça", escreveu ela na legenda.
fotogaleria
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram
Valentina Herszage curte dia de sol na Bahia - Reprodução / Instagram

Herszage está no elenco de "Emergência 53", produção inédita da plataforma de streaming Globoplay, com estreia marcada para este ano. A série acompanha os dramas e as histórias dos profissionais que estão na linha de frente de uma unidade especial do serviço móvel de urgência.