Paola Carosella oferece ajuda para Lucas Lima realizar meta de 2026Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 09:35

Rio - Lucas Lima, de 43 anos, usou as redes sociais para compartilhar suas metas para o ano de 2026. Neste domingo (4), o músico contou que muitos dos objetivos são dos últimos três anos, que ele não alcançou.

Após divulgar a lista, Lucas recebeu um convite da chef Paola Carosella, já que a primeira meta tem a ver com culinária. “Aprender a cozinhar umas cinco coisas bem”, definiu o músico. “Conta comigo para a primeira meta?”, se ofereceu Paola.



Além da meta gastronômica, Lucas diversificou a lista com vários itens aleatórios, que vão de mais treinos na academia, até ir a um baile charme e aprender a resolver um cubo mágico, passando por um retiro de yoga e curso de meditação transcendental.



Apaixonado por café, as metas do músico ainda contam com o hobbie. Em 2026, ele pretende fazer um curso de torra de café e trabalhar um dia em uma cafeteria. A área da música também não ficou de fora. Neste ano, Lucas quer fazer um EP e um show solo, além de aprender a tocar a canção “Clair de lune” no piano.



Nos comentários, anônimos e famosos falaram sobre as metas de Lucas. “Eu amo 'fazer menos coisas' como o item cinquenta”, riu a atriz Vitória Strada. “Posso dividir o balcão nesse seu dia trabalhando em cafeteria? Tem umas 10 para você escolher aqui em Curitiba”, se ofereceu um perfil. “‘Aprender a resolver o Cubo Mágico’! hahahaha eu amo alguém que só quer ser feliz!”, se divertiu outro.



Veja a lista de metas de Lucas Lima



- Aprender a cozinhar umas cinco coisas bem;

- Comprar uma bicicleta elétrica e me tornar insuportável;

- Fazer um retiro de yoga;

- Fazer uma surf trip;

- Fazer snowboard pelo menos uma vez;

- Fazer curso de meditação transcendental;

- Ler um poema por dia;

- Fazer menos coisas;

- 150 treinos de musculação;

- 50 práticas de yoga;

- Surfar 50 vezes;

- Fazer um EP solo;

- Fazer um show solo;

- Começar aula de francês;

- Conhecer um país novo;

- Ir a um baile charme;

- Fazer curso de torra de café;

- Trabalhar um dia em uma cafeteria;

- Aprender a resolver cubo mágico;

- Aprender a tocar “Clair de lune” no piano;

- Conhecer uma das “Chapadas”;

- Conhecer Inhotim.