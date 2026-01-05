Paola Carosella oferece ajuda para Lucas Lima realizar meta de 2026Reprodução / Instagram
Além da meta gastronômica, Lucas diversificou a lista com vários itens aleatórios, que vão de mais treinos na academia, até ir a um baile charme e aprender a resolver um cubo mágico, passando por um retiro de yoga e curso de meditação transcendental.
Apaixonado por café, as metas do músico ainda contam com o hobbie. Em 2026, ele pretende fazer um curso de torra de café e trabalhar um dia em uma cafeteria. A área da música também não ficou de fora. Neste ano, Lucas quer fazer um EP e um show solo, além de aprender a tocar a canção “Clair de lune” no piano.
Nos comentários, anônimos e famosos falaram sobre as metas de Lucas. “Eu amo 'fazer menos coisas' como o item cinquenta”, riu a atriz Vitória Strada. “Posso dividir o balcão nesse seu dia trabalhando em cafeteria? Tem umas 10 para você escolher aqui em Curitiba”, se ofereceu um perfil. “‘Aprender a resolver o Cubo Mágico’! hahahaha eu amo alguém que só quer ser feliz!”, se divertiu outro.
Veja a lista de metas de Lucas Lima
- Aprender a cozinhar umas cinco coisas bem;
- Comprar uma bicicleta elétrica e me tornar insuportável;
- Fazer um retiro de yoga;
- Fazer uma surf trip;
- Fazer snowboard pelo menos uma vez;
- Fazer curso de meditação transcendental;
- Ler um poema por dia;
- Fazer menos coisas;
- 150 treinos de musculação;
- 50 práticas de yoga;
- Surfar 50 vezes;
- Fazer um EP solo;
- Fazer um show solo;
- Começar aula de francês;
- Conhecer um país novo;
- Ir a um baile charme;
- Fazer curso de torra de café;
- Trabalhar um dia em uma cafeteria;
- Aprender a resolver cubo mágico;
- Aprender a tocar “Clair de lune” no piano;
- Conhecer uma das “Chapadas”;
- Conhecer Inhotim.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.