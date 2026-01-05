Rosalía se despede do Rio de Janeiro - Reprodução do Instagram

Rosalía se despede do Rio de JaneiroReprodução do Instagram

Publicado 05/01/2026 07:49

Rio - Rosalía, de 33 anos, se despediu do Rio de Janeiro em uma publicação feita no Instagram Stories, neste domingo (4). A cantora espanhola compartilhou alguns cliques de sua passagem pelo Brasil e citou as experiências que teve na cidade maravilhosa.

"Obrigada por tudo, não consigo imaginar um jeito ou lugar melhor para começar este ano! Onde eu dancei, ri, chorei, freei e acelerei, nadei por um tempo, dormi pouco, escrevi algo, fiz desenhos, andei, me perdi e me encontrei", escreveu a artista na legenda. Em outra postagem, ela ainda admitiu que não queria ir embora.

Em sua estadia no Rio, Rosalía curtiu o samba da Pedra do Sal, na Zona Portuária, passeou pela Rocinha, na Zona Sul, aproveitou o Réveillon na Praia de Ipanema, na mesma região, e conheceu a feira de antiguidades da Praça XV , no Centro.

Vale lembrar que a cantora retorna ao Brasil ainda este ano. Ela vai apresentar a turnê "Lux" no Rio, na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste, nos dias 10 e 11 de agosto.