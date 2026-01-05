Rosalía se despede do Rio de JaneiroReprodução do Instagram
Rosalía se despede do Rio e cita experiências: 'Dancei, ri, chorei'
Cantora retornará ao Brasil ainda neste ano
Bruna Marquezine curte férias ao lado de Sasha e exibe bumbum em praia
Atriz curtiu o Réveillon em São Miguel dos Milagres, Alagoas
Renata Sorrah compartilha clique com Debora Bloch: 'Odete e Nazaré de férias juntas'
Famosos e internautas reagem à publicação: 'Maravilhosas'
Nasce Ben, filho de Emily Garcia e Victor Igoh
Parto da influenciadora aconteceu nos Estados Unidos, neste domingo (4)
José de Abreu diz que vai devolver visto após captura de Nicolás Maduro
Ator declarou que governo norte-americano não respeitou 'convenções internacionais'
Rafael Cardoso surge com os filhos após acusações da ex-sogra
Sônia Bridi conseguiu medida protetiva contra o ator, que ficou impedido de ver os herdeiros