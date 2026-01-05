Debora Bloch e Renata Sorrah - Reprodução do Instagram

Debora Bloch e Renata SorrahReprodução do Instagram

Publicado 05/01/2026 07:26

Rio - Renata Sorrah, de 78 anos, compartilhou um clique com Debora Bloch, de 62, no Instagram, neste domingo (4), e mostrou que as duas curtem as férias juntinhas. Intérpretes de vilãs icônicas, como Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino" (2004) e Odete Rotiman no remake de "Vale Tudo" (2026), respectivamente, as duas surgiram sorridentes no clique.

"Quanto amor e cumplicidade nesses corações de vilãs! Odete e Nazaré de férias juntas", escreveu a atriz na legenda. Famosos e internautas reagiram à publicação. "Maravilhosas", disse Mariana Ximenes. "Cheias de humor! Amoooo", comentou Zezé Polessa. "Amo as duas", declarou Andréia Horta.

"As vilãs que amamos amar", disparou um internauta. Outro usuário da rede social recordou que Renata interpretou Heleninha Roitman na primeira versão de "Vale Tudo", exibida originalmente em 1988, e citou o papel de Debora na versão atual da novela. "Odete e Heleninha".