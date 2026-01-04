Emily Garcia anunciou nascimento do filho com Victor Igor - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2026 22:04

Rio - Emily Garcia anunciou neste domingo (4) o nascimento de Ben, fruto do relacionamento com Victor Igor. O bebê veio ao mundo na Flórida, nos Estados Unidos. Além do recém-nascido, a influenciadora é mãe de Miguel, da antiga relação com Babal Guimarães.

"O neném enorme. Agora eu entendi tudo", brincou a influenciadora.

Victor Igoh também comentou a chegada do novo herdeiro. Ele já é pai de Valentina, do envolvimento com Mavi Magalhães. "Tô muito feliz, não sei explicar...Deus, obrigada demais. Meu menino veio igual a mim e a mãe. Como pode?", escreveu nos Stories.