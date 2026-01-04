José de Abreu pretende devolver visto americano após ataque à Venezuela - Reprodução/Instagram

José de Abreu pretende devolver visto americano após ataque à Venezuela Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2026 20:57

Rio - José de Abreu criticou a operação do governo de Donald Trump que bombardeou à Venezuela e capturou o presidente Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores. Neste domingo (4), o ator solicitou ajuda para devolver o visto norte-americano após o ataque.

fotogaleria

"Gostaria de devolver meu visto americano, mas não encontrei como fazê-lo. Não pretendo mais visitar o país enquanto perdurar esse governo que não respeita as convenções internacionais. Será que a embaixada dos EUA poderia me ajudar?", escreveu no X, antigo Twitter.

O artista brasileiro explicou aos seguidores o motivo de recorrer a representação diplomática. "O passaporte pertence ao governo brasileiro. Mas o visto americano, aquilo que é colado no passaporte, pertence ao governo americano. Não posso rasgar ou queimar algo que não me pertence. Apenas se informem. Senão queimava em praça pública", afirmou José de Abreu.

Gostaria de devolver meu visto americano, mas não encontrei como fazê-lo. Não pretendo mais visitar o país enquanto perdurar esse governo que não respeita as convenções internacionais. Será que a @EmbaixadaEUA poderia me ajudar? Visa Type R/Class B1/B2 Control Number… — Jose de Abreu (@zehdeabreu) January 4, 2026