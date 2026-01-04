José de Abreu pretende devolver visto americano após ataque à Venezuela Reprodução/Instagram

Rio - José de Abreu criticou a operação do governo de Donald Trump que bombardeou à Venezuela e capturou o presidente Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores. Neste domingo (4), o ator solicitou ajuda para devolver o visto norte-americano após o ataque. 
"Gostaria de devolver meu visto americano, mas não encontrei como fazê-lo. Não pretendo mais visitar o país enquanto perdurar esse governo que não respeita as convenções internacionais. Será que a embaixada dos EUA poderia me ajudar?", escreveu no X, antigo Twitter. 
O artista brasileiro explicou aos seguidores o motivo de recorrer a representação diplomática. "O passaporte pertence ao governo brasileiro. Mas o visto americano, aquilo que é colado no passaporte, pertence ao governo americano. Não posso rasgar ou queimar algo que não me pertence. Apenas se informem. Senão queimava em praça pública", afirmou José de Abreu. 