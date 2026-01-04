José de Abreu pretende devolver visto americano após ataque à Venezuela Reprodução/Instagram
Gostaria de devolver meu visto americano, mas não encontrei como fazê-lo. Não pretendo mais visitar o país enquanto perdurar esse governo que não respeita as convenções internacionais. Será que a @EmbaixadaEUA poderia me ajudar? Visa Type R/Class B1/B2 Control Number…— Jose de Abreu (@zehdeabreu) January 4, 2026
O passaporte pertence ao governo brasileiro. Mas o visto americano, aquilo que é colado no passaporte, pertence ao governo americano. Não posso rasgar ou queimar algo que não me pertence. Apenas se informem. Senão queimava em praça pública. Os EUA não merecem Trump. É o alçapão…— Jose de Abreu (@zehdeabreu) January 4, 2026
