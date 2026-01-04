Rosalía passeia por feira de antiguidades da Praça XV, Centro do Rio - Reprodução / X

Publicado 04/01/2026 12:47

Rio - A cantora espanhola Rosalía aproveitou um passeio na feira de antiguidades da Praça XV, no Centro do Rio, na tarde deste sábado (3). Os registros foram compartilhados por uma página de fãs no X, antigo Twitter.

Nos cliques, a artista andou pelo local, viu produtinhos que estavam à venda, como um boné azul, e se refrescou das altas temperaturas comendo açaí. Ela estava acompanhada da modelo Loli Bahia. A dona do sucesso "Biscochito" também tirou foto com fãs. Na ocasião, usou vestido rosa, botas e óculos escuros.

E esse foi apenas um dos passeios da cantora pela Cidade Maravilhosa. Na segunda-feira (29), Rosalía curtiu o samba da Pedra do Sal, na Zona Portuária. No dia seguinte, passeou pela Rocinha, na Zona Sul. Além disso, passou o Réveillon na Praia de Ipanema, na mesma região.

Rosalía vai apresentar a turnê "Lux" no Rio, na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste, nos dias 10 e 11 de agosto deste ano.