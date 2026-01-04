Rafael Cardoso posou com os filhos após término polêmico com Mari Bridi - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2026 19:04 | Atualizado 04/01/2026 19:11

Rio - Rafael Cardoso divulgou fotos aproveitando o domingo (4) na companhia dos filhos, Aurora, de 10 anos, Valentim, de 7, frutos da antiga relação com Mari Bridi, e Helena, de 2, do atual relacionamento com Carol Ferraz. O ator fez um desabafo sobre o reencontro com os herdeiros mais velhos após o término conturbado com a artista.

"Início de ano não é sobre promessas. É sobre presença. Depois de tudo o que foi atravessado, estar aqui - com a Aurora, o Valentim, a Helena e a Carol — não é um detalhe da vida. É a vida no seu estado mais lúcido. Existe um ponto em que o barulho cessa. Não porque os problemas acabam, mas porque a alma para de fugir. É ali que o propósito se revela: não no excesso, não na corrida, mas na inteireza", afirmou ele.

"O novo não nasce do desejo. Nasce da consciência. De estar inteiro no agora, com o corpo alinhado, com a alma presente, com o coração disponível. Que esse início de ano nos lembre de algo essencial: não é sobre ter mais. É sobre estar melhor. Eu escolho presença. Eu escolho verdade. Eu escolho ficar. E quando a gente fica, a vida finalmente começa", completou o ator.

Entenda o Caso

Após o relato da mãe, Mari Bridi também buscou proteção na Justiça. A influenciadora descreveu preocupações similares em relação ao ator. Deste então, Rafael passou a conversar com os filhos apenas virtualmente.