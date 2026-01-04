Bruna Marquezine publica registros do Réveillon - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine publica registros do RéveillonReprodução / Instagram

Publicado 04/01/2026 12:14

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, publicou nas redes sociais, neste sábado (3), um compilado de registros do Réveillon. A atriz passou o Ano Novo em São Miguel dos Milagres, Alagoas, acompanhada dos amigos Sasha Meneghel e João Lucas, e do affair, o cantor canadense Shawn Mendes.

"Feliz Ano Novo", desejou Marquezine aos seguidores. Para iniciar 2026, a atriz seguiu a tradição e usou roupa branca. Ela ousou e optou por um vestido com muita renda e transparência. Colares e brincos grandes completaram o look da famosa.

Internautas reagiram ao post, inclusive, fazendo trocadilhos com o nome do canadense, como: "Estou no 'Shawn' [chão] com tanta beleza" e "Muito lindo esse vestido arrastando no 'Shawn' [chão]". Mais seguidores mencionaram o affair:

"O Shawn se tremendo todo tirando as fotos", brincou uma pessoa. "Esperando o 'dump' com o Marquezino", disse uma mulher. "Amiga, faltou sua foto com seu acessório, o Shawn", falou outra pessoa.

Nesta quarta-feira (31), a atriz e o cantor foram vistos aos beijos numa praia no mesmo local. A primeira aparição pública dos dois foi no dia 15 de dezembro, na Zona Sul do Rio. Desde então, foram flagrados mais vezes, levantando rumores sobre o romance.