Key Alves fez um desabafo sobre as dificuldades do puerpério Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2026 17:02

Rio - Key Alves, de 25 anos, usou as redes sociais neste domingo (4) para fazer um relato das dificuldades do puerpério. A jogadora de vôlei deu à luz Rosamaria, primeira filha com o sertanejo Bruno Rosa, no dia 26 de dezembro.

"Essa é a minha situação: acabada! Bora de café e reagir. Bora reagir, mamães. Vou reagir, tomar um banho, arrumar esse cabelo, botar um brinco nessa orelha e limpar os peitos que estão todos vazados de leite. Vou no shopping comprar umas coisas para a Rosamaria", contou nos Stories.

A ex-BBB comentou o choro durante o relato de parto compartilhado no sábado (3). "Os pensamentos eram todos negativos, que ia dar tudo errado, o que eu estava fazendo da minha vida. Não é sobre dinheiro, muita gente comentou: 'Nossa, ela que é rica está passando por isso, imagina a gente que é pobre'. É sobre ser mãe, todos os dias amamentar e cuidar", disse ela.

"É bem complicado. Vou mostrar a realidade. Estou andando com as tetas de fora e usando fralda até agora. Estou destruída porque estou me dedicando 100% a cuidar da minha filha. Vai ter babá, mas não vai ser agora porque no primeiro mês o bebê precisa da mãe. Então, estou destruída e tem gente que fala que eu vou sentir falta dessa fase", completou Key.