Fã pula palco em show de Natanzinho Lima, dança com o cantor e divide opiniões - Reprodução de vídeo / Instagram

Fã pula palco em show de Natanzinho Lima, dança com o cantor e divide opiniõesReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/01/2026 11:24

Rio - Uma fã surpreendeu ao pular no palco do show de Natanzinho Lima. A reação do cantor também impressionou, já que dançou com a admiradora. O vídeo do momento, compartilhado por ela, dividiu opiniões.

fotogaleria

"Eu tinha umas pernas fortes e um sonho", brincou a influenciadora digital Galega Charlene, nesta sexta-feira (2). No vídeo, ela pula cerca de 'obstáculos' até chegar no cantor. Um segurança tentou intervir para tirá-la do palco. No entanto, Natanzinho a abraçou e os dois dançaram juntos.

Alguns internautas se divertiram com a atitude da fã. "Eu te amo, sou sua fã, me racho com você", disse uma seguidora. "E deu certo [risos]", escreveu um usuário do Instagram. "Duas puladas e ela já estava no palco", expressou uma mulher. "Dois pulos e um sonho. Maravilhosa", elogiou mais alguém. "Pode ir para as olimpíadas. Arrasou nos pulos", comentou outra pessoa.



Por outro lado, recebeu críticas e até comentários transfóbicos. "Muito assanhada. Fã é fã, gostar é gostar, respeito é respeito", reprovou uma usuária das redes sociais. "Falta de respeito. O cara é casado. Noção passou longe", detonou um homem. "Essa menina está estranha", disparou uma internauta.

Charlene tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e já participou do "Rancho do Maia", do influenciador digital Carlinhos Maia.

Vídeo!