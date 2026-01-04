Maria Flor, filha de Virginia, se irritou com falta sofrida por Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Maria Flor, filha de Virginia, se irritou com falta sofrida por Vini Jr. Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2026 16:09

Rio - Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca, acompanhou neste domingo (4) a vitória do Real Madrid, time de Vini Jr, em partida contra o Betis válida pelo Campeonato Espanhol. A menina se irritou com uma falta sofrida pelo namorado da mãe.

fotogaleria

"Eu vou bater nos meninos porque eles estão batendo no Vini. Vou bater neles", disse ela.

O momento foi registrado por Duda Freire, amiga da influenciadora, já que Virginia fez uma promessa e ficará sem consumir açúcar e mexer no telefone aos domingos. "Ela ficou brava porque derrubaram o Vini", explicou.