Maria Flor, filha de Virginia, se irritou com falta sofrida por Vini Jr.

Rio - Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca, acompanhou neste domingo (4) a vitória do Real Madrid, time de Vini Jr, em partida contra o Betis válida pelo Campeonato Espanhol. A menina se irritou com uma falta sofrida pelo namorado da mãe. 
Virginia Fonseca e Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca é atual namorada de Vinicius Jr. - Reprodução/Instagram
Maria Flor, filha de Virginia, se irritou com falta sofrida por Vini Jr. - Reprodução/Instagram
"Eu vou bater nos meninos porque eles estão batendo no Vini. Vou bater neles", disse ela. 
O momento foi registrado por Duda Freire, amiga da influenciadora, já que Virginia fez uma promessa e ficará sem consumir açúcar e mexer no telefone aos domingos. "Ela ficou brava porque derrubaram o Vini", explicou. 