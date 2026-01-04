Ana Castela curtiu tarde de sol à beira da piscinaReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ana Castela, de 22 anos, aproveitou um banho de sol deitada na beira da piscina na tarde deste domingo (4). A cantora escolheu um biquíni azul para renovar o bronzeado e publicou os registros nas redes sociais. 
fotogaleria
Ana Castela publicou fotos de biquíni nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Ana Castela - Reprodução/Instagram
Ana Castela curtiu tarde de sol à beira da piscina - Reprodução/Instagram
O momento relaxante foi publicado quase uma semana após o término do namoro com Zé Felipe. O filho de Leonardo anunciou a decisão, esclareceu que o ex-casal optou por focar nos "objetivos individuais" e descartou qualquer briga com a cantora. 
"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo", escreveu o artista.