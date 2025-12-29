Chegou ao fim namoro de Ana Castela e Zé Felipe Reprodução/Instagram

Rio - Zé Felipe comunicou na noite desta segunda-feira (29) o fim do namoro com Ana Castela. O cantor divulgou um texto nas redes sociais explicando os motivos que levaram ao ponto final na relação, que foi oficializada em outubro deste ano. 
"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo", escreveu ele. 
O filho de Leonardo reforçou o carinho que segue tendo pela família da ex-namorada. "Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana".
Zé Felipe afirmou, ainda, que ele e Ana Castela decidiram priorizar "objetivos individuais" e que nenhuma briga motivou a separação. "Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque estou fod*-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", finalizou. 
Os rumores do envolvimento entre os artistas surgiram no final de junho. Na época, a cantora negou romance com o músico. Em agosto, Zé Felipe marcou presença em um show dela no interior de São Paulo. Desde então, os dois costumavam publicar registros em clima de romance e intimidade nas redes sociais.