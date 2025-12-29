Lucas Leto exibiu novo visual em publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Lucas Leto exibiu novo visual em publicação nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 21:03

Rio - Lucas Leto surpreendeu ao exibir a mudança no visual nesta segunda-feira (29). O intérprete de Sardinha no remake de "Vale Tudo" apostou em tranças descoloridas e mostrou o resultado durante um banho de sol.

fotogaleria

"Reconstrutor de autoestima", afirmou ele na legenda.

Nos comentários, os seguidores de Lucas Leto não pouparam elogios. "Mais lindo do mundo", escreveu um fã. "É beleza demais, juro", disse outro. "Papo de quem quer torturar quem está só olhando", brincou um terceiro.