Rio - Mariana Goldfarb, de 35 anos, aproveitou para renovar o bronzeado durante viagem para St. Barth, ilha caribenha francesa. Nesta segunda-feira (29), a influenciadora compartilhou vídeo tirando a parte de cima do biquíni antes de um banho de mar.
Antes do descanso, a musa da Grande Rio participou do ensaio na quadra da agremiação em Duque de Caxias. Logo depois, ela mostrou os hematomas causados pelo fecho do figurino. "Marcas do carnaval", brincou nas redes sociais. 
Formada em nutrição, Mariana Goldfarb foi casada com Cauã Reymond entre 2019 e 2023. 