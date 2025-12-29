Mariana Goldfarb tirou parte de cima do biquíni antes de entrar no mar - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 17:50

Rio - Mariana Goldfarb, de 35 anos, aproveitou para renovar o bronzeado durante viagem para St. Barth, ilha caribenha francesa. Nesta segunda-feira (29), a influenciadora compartilhou vídeo tirando a parte de cima do biquíni antes de um banho de mar.

Formada em nutrição, Mariana Goldfarb foi casada com Cauã Reymond entre 2019 e 2023.