João Guilherme compartilhou foto com Maisa SilvaReprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 20:26

Rio - João Guilherme divulgou um registro nesta segunda-feira (29) aproveitando um banho de mar na praia de Serrambi, em Pernambuco, na companhia de Maisa Silva. Os atores viajaram para o estado nordestino para as comemorações do Réveillon.

"Feels like summer fr [Parece que é verão mesmo]", escreveu na legenda. "Mais um ano, sempre juntos", afirmou a atriz, que acrescentou no comentário um emoji de coração.

O clique de João Guilherme e Maisa rendeu elogios dos internautas. "Juro por deus, vocês são perfeitos", declarou um perfil. "É namoro ou amizade?", questionou outro. "A ilusão é só nossa mesmo", brincou um terceiro.