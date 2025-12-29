João Guilherme compartilhou foto com Maisa SilvaReprodução/Instagram
João Guilherme posa com Maisa em praia de Pernambuco
Atores estão passando o fim de ano no Nordeste
Zé Felipe anuncia término do namoro com Ana Castela
Cantores viviam um romance desde outubro quando confirmaram boatos sobre affair
Mariana Goldfarb tira parte do biquíni para mergulho no mar
Influenciadora curte o fim de ano na ilha de St. Barth
Lexa cumpre promessa feita no parto da filha: 'Tinha desistido'
Cantora viajou com os familiares e sua médica para Orlando
Karoline Lima responde especulações de gravidez: 'Quero não'
Influenciadora publicou clique de biquíni e gerou dúvida nos seguidores
Marido de Isabel Veloso rebate críticas por festa de aniversário do filho
Lucas Borbas celebrou data especial enquanto influenciadora segue internada
