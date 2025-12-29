Filho caçula de Sthefany Brito levou pontos após cair em casa - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 13:47

Rio - Sthefany Brito usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para contar que o filho, Vicenzo, de 1 ano, passou por uma cirurgia após um acidente doméstico. O menino caiu enquanto corria dentro de casa e foi levado às pressas ao hospital.

"Cortou a boca, abriu um pouco abaixo do nariz e a boca. Não tem a menor condição de colocar a foto aqui, mas ficou bem feio! Ficamos internados, porque o local que foi não seria apenas resolvido com uma anestesia local e uns pontinhos. Passamos a noite no hospital e, no dia seguinte, bem cedinho, ele foi sedado e foi para a sala de cirurgia para poder dar os pontinhos", relatou ela.

A atriz compartilhou uma imagem recente do filho para mostrar a cicatriz após retirada dos pontos. "Hoje está assim, mega cicatrizado. Uma linha superfina [em cima do lábio superior]. Parece que eu exagerei, vendo essa foto agora, mas toda essa linha era ponto de cima a baixo."

Vivendo a terceira gestação, Sthefany Brito ainda é mãe de Antônio Enrico, de 5, e comentou a futura jornada para cuidar das crianças. "E aí depois fiquei pensando...Uma casa com três meninos, três moleques arteiros. Os meninos e toda sua 'delicadeza' (só que não!). Ainda passarei por alguns episódios de uns sustos assim!", constatou a atriz.