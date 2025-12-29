Lexa fez viagem para Orlando e cumpriu promessa feita no parto da filha - Reprodução/Instagram

Lexa fez viagem para Orlando e cumpriu promessa feita no parto da filha Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 16:57

Rio - Lexa, de 30 anos, dividiu com os seguidores nesta segunda-feira (29) os registros da viagem para Orlando, nos Estados Unidos, realizada para cumprir promessa feita à médica, Camila Martin, que fez o parto de sua filha, Sofia, que morreu em fevereiro dias após o nascimento.

fotogaleria

"Essa viagem teve um significado muito forte pra mim...enquanto estava na sala de parto, olhei pra minha médica e falei: 'vai dar tudo certo, vamos passar o Natal em Orlando, com a Sosso bem e será muito legal...você topa?' Ele me olhou com muito amor e disse: 'Vamos! Passaremos juntas'. E por um tempo eu tinha desistido de cumprir essa promessa", revelou.

A cantora falou sobre como a fé serviu de instrumento para que ela seguisse a vida. "Deus, sempre amoroso, devolveu a alegria pro meu coração e tudo mudou! Cumprimos a promessa! Toda a minha família e a família da Dra. Camila. Foram dias lindos! Felizes! Na segunda foto estamos rezando juntas no Santíssimo, isso foi aqui em Orlando, pedindo pra que Deus tome conta de tudo em nossas vidas", disse Lexa.