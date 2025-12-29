Karoline Lima negou rumores de que estaria grávida - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2025 16:00

Rio - Karoline Lima comentou os rumores de que estaria grávida novamente. Mãe de Cecília, de 3 anos, fruto do antigo relação com Éder Militão, a influenciadora curte férias com o namorado, o jogador Leo Pereira, e levantou suspeitas dos internautas em foto publicada de biquíni.

"Anêmica, faz um teste rapidinho. Tem alguma coisa no seu útero", afirmou um seguidor. Em seguida, ela descartou ter um segundo filho no futuro próximo.

"Gente, para, vocês estão me deixando 'noiada'. Faço nada. Deixem eu na minha viagem bem zen", escreveu Karoline. "Que baixaria, viu? Agora que eu entrei nos comentários das minhas fotos, minhas coisas […] Ô gente, vão engravidar vocês. Quero não", completou.